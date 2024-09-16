台東阿尼色弗之家用愛澆灌幼才 為功能失調家庭孩童組大家庭

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-16 16:29

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財團法人私立台東基督教阿尼色弗兒童之家，多年來致力於照顧來自功能失調家庭的孩子，為他們提供穩定安全的環境，面對日益增加的需求和資源不足的挑戰，機構細心編織，築起足以接住孩子的防護網。

阿尼色弗之家副院長陳威志介紹，機構最初由一位美國宣教士創立，目的是服務小兒麻痺的孩子，隨著時代變遷，現在主要照顧的對象轉為來自功能失調家庭的兒童，目前機構照顧的孩子全部都是由政府各縣市社會處委託的個案，從年齡從國小到高中生，主要來自台東和花蓮，也有部分來自新北市、高雄市甚至新竹市。

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阿尼色弗之家提供全面的服務，涵蓋日常生活照顧、課業輔導、品格教育和技能培訓等方面，陳威志表示，機構的首要目標是為孩子們創造一個穩定且安全的環境，除了基本照顧，他們還提供多元化的課程和活動，包括補救教學、電腦課程，以及登山露營等戶外活動，全方位培養孩子們的能力。

多年來，機構的努力已結出豐碩的果實，陳威志分享了幾位孩子的培育故事，其中一位曾考取四技二專榜首，並進入在勞動部工作，如今已經回到機構擔任董事，幫助改善院童的生活；另外一位則加入國軍並擔任陸軍輕航隊，最後遠赴美國受訓，成為陸軍阿帕契直升機教官的軍人。

陳威志說，阿尼色弗之家的成員都把孩子當作家人，只要孩子能夠獨立生活，組織一個穩定的家庭，對機構來說就是最大的欣慰。

而隨著時代的變化，機構也面臨新的挑戰，陳威志指出，現今許多孩子需要心理諮商或精神科治療，但台東地區的醫療資源，特別是兒童和青少年的身心科資源非常缺乏，有時候，他們甚至需要將孩子送到花蓮就醫，一來一往，都讓他們的困境更加艱難。

此外，人力資源短缺也是一大難題，尤其是在招募專業教保人員方面，由於工作需要全天候照顧孩子、且需要按照一定的人力比例分配教保人員，加大了人力資源的壓力。

面對持續的資金壓力，阿尼色弗之家期盼社會各界給予支持，陳威志解釋，政府的委託費用僅能覆蓋機構總開銷的一部分，社會各界的捐款和物資支持都能為紓解營運的負擔。

陳威志提到，周邊有許多務農的鄰里，經常會將賣相不佳但可食用的蔬果贈予機構。除了現金捐款，日常用品如牙膏、牙刷、衛生紙等物資也是機構迫切需要的，這些看似微小的捐贈，不僅是幫助機構，也是帶給孩子們更好的生活。