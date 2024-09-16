中天、合一香雷糖足膏 未通過2024年中國醫保目錄調整專家評審

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-16 16:42

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中天 (4128-TW) 與合一 (4743-TW) 公告，中國 2024 年基本醫療保險目錄調整，而一同與中國合作夥伴申報的「速必一」香雷糖足膏，未通過 2024 年中國醫保目錄調整專家評審。

根據中天、合一公告，指出「速必一」香雷糖足膏在今年 7 月完成中國授權，並於 8 月上市，專家相關評審資訊尚可加強，將待中國合作夥伴在中國市場深耕後，預計明年提出申請納入醫保。

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中天、合一進一步說明，在「速必一」香雷糖足膏通過納入中國國家醫保前，中天與中國合作夥伴，將依照既定計劃，先以自費項目在中國市場銷售、推廣。

此外，中天表示，中國「天然藥物」與「中成藥」相關要求與法規截然不同，但中國醫保尚無針對「天然藥物」執行專家分組評審，目前暫時由中藥組專家評審。