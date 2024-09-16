川普再遭暗殺未遂 距槍手457公尺 嫌疑犯身分曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-16 08:23

‌



美國共和黨總統候選人川普周日（15 日）下午在佛羅里達州高爾夫球場打小白球，現場傳出槍響，執法人員說，看到川普附近有持槍者而開槍，嫌疑犯已被逮。

高爾夫球場暗殺事件發生後，川普在第一時間發出募款郵件，向支持者報平安：「我附近傳出槍聲，在謠言失控之前，我想先讓你們知道，我很安全，一切都好！」

‌



美國執法機關周日下午在記者會中表示，這名槍手當時藏身高球場邊界圍籬外的矮樹叢中，特勤局幹員在川普前方幾個洞巡邏時，發現樹叢裡的步槍槍管。

特勤人員在下午 1 時 30 分左右與這名槍手交火，至少開了 4 槍。槍手後來開黑色日產汽車逃逸，最終在 95 號州際公路被捕。

執法部門表示，嫌疑人案發時距離川普不到 500 碼（457.2 公尺），警方在高爾夫球場附近灌木叢中發現了一把 AK-47 步槍、兩個背包、一台 GoPro 運動攝影機。

目前執法單位的調查重點有兩個：

第一、川普當天的行程和地點怎麼被洩露出去了。

第二、AK-47 步槍不是美國製造，是否與國際勢力有關。

美國聯邦官員表示，嫌疑人現年 58 歲，名喚 Ryan Routh。據《CNN》報導，Routh 出生於 1966 年，一直居住在夏威夷州。他有八次被捕紀錄，都是輕罪。