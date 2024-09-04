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燦坤攜手東韻推行動卡拉OK 鎖定戶外族群搶攻中秋商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-04 17:20

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圖左二為東韻國際總經理蕭信建、圖右二為燦坤生活家電事業部採購長李榮森。(鉅亨網記者吳承諦攝)

燦坤 (2430-TW) 今 (4) 日與東韻國際合作推出全新便攜式 KTV 系統「J-POWER 行動卡拉 OK」，鎖定戶外出遊族群，搶攻中秋節烤肉唱歌商機。

東韻國際總經理蕭信健表示，公司耕耘行動 KTV 市場已超過十年，J-POWER 行動卡拉 OK 整合了大尺寸平板與美華點歌系統，並針對便攜性進行設計，且麥克風、音箱、平板皆能獨立使用，增加使用彈性。


燦坤生活家電事業部採購長李榮森李榮森表示，產品銷售採階段性策略，希望透過中秋節搭配降價策略搶占市場，而到了 10-11 月，則會有歌唱大賽等規劃，希望吸引更多客群；蕭信健補充，目前只有 20 間燦坤門店銷售 J-POWER，10 - 11 月會擴大鋪貨並推出免費試唱活動。

燦坤 7 月營收 17.4 億元，月增 11.8% 、年減 4.96% ；累計前 7 月營收 111.5 億，較去年同期年減 7.01% ，8 月營收預計在下周公布。

燦坤攜手東韻推行動卡拉OK 家電銷售觀望美國大選。(鉅亨網記者吳承諦攝)
燦坤攜手東韻推行動卡拉 OK 家電銷售觀望美國大選。(鉅亨網記者吳承諦攝)

 

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