燦坤攜手東韻推行動卡拉OK 鎖定戶外族群搶攻中秋商機

東韻國際總經理蕭信健表示，公司耕耘行動 KTV 市場已超過十年，J-POWER 行動卡拉 OK 整合了大尺寸平板與美華點歌系統，並針對便攜性進行設計，且麥克風、音箱、平板皆能獨立使用，增加使用彈性。

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燦坤生活家電事業部採購長李榮森李榮森表示，產品銷售採階段性策略，希望透過中秋節搭配降價策略搶占市場，而到了 10-11 月，則會有歌唱大賽等規劃，希望吸引更多客群；蕭信健補充，目前只有 20 間燦坤門店銷售 J-POWER，10 - 11 月會擴大鋪貨並推出免費試唱活動。