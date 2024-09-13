【量大強漲股整理】中秋節即將變盤?三大面向報你知，潛力股大公開?

鉅亨研報 2024-09-13 18:02

‌



加權指數，今日開高震盪，終場上漲 106.4 點，收在 21759.65 點，成交量 2435 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 29.44 億，投信買超 34.66 億，自營商賣超 31.26 億，三大法人合計買超 32.84 億，其中，投信連 21 買，累計 978.59 億。

‌



美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.58%，標普 500 指數上漲 0.75%，納指上漲 1%，費半下跌 0.24%，美國 8 月 PPI 年增率 1.7%，低於預期 1.8%，修正後前值 2.1%，美國 8 月核心 PPI 年增率 2.4%，低於預期 2.5%，修正後前值 2.3%，這兩天公布的通膨數據，顯示通膨持續降溫，有利聯準會降息，市場情緒漸趨樂觀，(NVDA-US) 輝達，上漲 1.92%，收在 119.14 美元，執行長黃仁勳透露客戶對最新一代 Blackwell 晶片需求「令人難以置信」；(TSM-US) 台積電 ADR，上漲 0.7%，收在 171.43 美元；台股方面，加權指數，終場上漲 106.4 點，收在 21759.65 點，重新站回半年線之上，連續兩天反彈上漲，顯示低接買盤已經陸續湧現，在量能不足之下，還可以站上半年線，透露弱中透強的訊號，下周關注焦點，下周關注焦點，台灣時間下週四凌晨 2 點，9 月 19 日 (四) 美國聯準會將公布基準利率， FedWatch 工具顯示 9 月降息 1 碼的機率為 57%，降息 2 碼的機率為 43%，九月確定降息之下，搭上季底的作帳行情啟動，雙行情加持下，有機會帶動台股延續買盤，挑戰前高! 重點仍是在於選股。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.74%，收在 947 元，昨（12）日秒填息，除息行情強勁。外資法人持續看多台積電前景，預估第 3 季營收可望超標，而且第 4 季營收有望季增 10%；(2317-TW) 鴻海，下跌 0.85%，收在 176 元，鴻海積極推動供應鏈再生能源使用，目標到 2025 年推動 45 家以上重大供應商，承諾使用 100% 可再生電力生產鴻海產品，要求供應商在 2030 年達到減碳 42%，2050 年達到淨零排放目標；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.6%，收在 1125 元，聯發科跨足車用，採台積電 3 奈米打造的天璣智慧座艙解決方案流出！聯發科與國際大廠合作，為嶄新智駕帶來全新體驗，未來將會陸續挹注營收。

(2330-TW) 台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 3.76%，收在 179.5 元，8 月營收 6.58 億，月增 2%，年增 40%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程，近期被納入 MSCI 全球小型指數及法人看好今年營運可望轉虧為盈的帶動下，股價有望繼續上漲；(4979-TW) 華星光，上漲 2.71%，收在 132.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

AI 需求強勁，(NVDA-US) 輝達、(AMD-US) 超微幾乎全數包下 2024 年 (2330-TW) 台積電先進封裝產能，市場預期 2024 年底台積電 CoWoS 將高達 4 萬片，2025 年底將擴增至 5.5 萬片，相關概念股將會長期受惠；(6187-TW) 萬潤，亮燈漲停，收在 445.5 元，萬潤供應撿晶設備、塗膠設備、AOI 光學檢測設備等等相關設備，只要台積電大客戶持續擴充產能，萬潤營收就會跟著水漲船高，法人預期下半年營收和獲利皆會雙雙大幅成長，大摩預期 2025 年萬潤 EPS 將高達 16.2 元，目標價上看 500 元

(2233-TW) 宇隆，上漲 6.25%，收在 170 元，宇隆自有品牌 TUF ONE 行星減速機將跨入 AI 領域應用，尤其是工業 4.0 & 智慧工相關應用需求，也可結合 AI 技術應用於人形機器人，目前已進入少批量客製化生產階段，未來有望全面擴大營收，2024 年 6 月斥資 10 億打造的台中新廠正式啟用，可提高生產量能 3 倍，不僅可滿足醫療、汽車、高階自行車等多元產業需求，進而爭取全球訂單，而且自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備也將開始進場，近期自行車產業復甦腳步明顯加快，多元產業布局效益將會開始顯現，並持續貢獻營收。

汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 3.3%，收在 108.5 元，8 月營收 21.27 億，年增 2.4%，創下同期新高，累計前 8 個月營收 165 億，年增 9%，也創下同期新高，自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美 AM 市場需求就開始明顯成長，東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證，未來將會陸續貢獻營收，為了因應客戶需求，東陽預計大幅增加產能和相關設備，更是斥資 16 億台幣申購 2 萬坪土地，預計增設 AM 生產工廠和物流中心，滿足未來 3 - 5 年成長需求；(1524-TW) 耿鼎，上漲 3.14%，收在 32.8 元，8 月營收 2.58 億，年增 7%，耿鼎在 2023 年上半年大幅增加投資模具裝置，未來中長期業績將穩定增長，預計 2023 年和 2024 年營收將分別達到 26.74 億及 28.9 億元。整體展望看好；AM 車燈指標廠 (1522-TW) 堤維西，上漲 2.77%，收在 63 元，企業赴北美設廠，將於底特律附近設廠建置產線，力拚搶進美國車廠的一階供應商，未來營運重點為加快全新車燈的開發速度並陸續通過 CAPA 認證，不僅能夠創造全新營收，也因為通過 CAPA 認證的產品擁有比較高的毛利率，有助於提升企業整體利潤率。

(4569-TW) 六方科 - KY，上漲 4.87%，收在 237 元，再創波段新高，董事長盧經緯表示，未來將積極跨足半導體設備零件、散熱、光通訊、醫療、運動、無人機等市場，目前已經在泰國建立 4 個廠房，第 5 個廠房 正在興建中，估計總產能將會增加 10%，冷卻系統快速接頭已經送樣，企業預期 2024Q4 冷卻系統快速接頭出貨量將會明顯放大，開始貢獻營收。

想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

9/13 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(2424-TW) 隴華

(3021-TW) 鴻名

(5243-TW) 乙盛 - KY

(2349-TW) 錸德

(3550-TW) 聯穎

(8249-TW) 菱光

(2431-TW) 聯昌

(2314-TW) 台揚

(2360-TW) 致茂

(3019-TW) 亞光

(2524-TW) 京城

(8028-TW) 昇陽半導體

(3149-TW) 正達

(3305-TW) 昇貿

(1307-TW) 三芳

(2388-TW) 威盛

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/9cyliMq

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @win1788 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/9cyliMq

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師