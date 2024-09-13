美國政府當利多靠山，如預期AI伺服器低檔轉強

永誠資產管理處 2024-09-13 16:41

‌



7/11 以來美股三次資金輪動移出電子科技，9/10 再現反轉回籠!

自 7/11 以來頻繁的資金輪動，移出電子科技股，此指的並非 PMI 公布、NVIDIA 財報這種當日通殺的交易日，真正關鍵的交易日是 7/10、7/30、8/22，3 天都是指數平淡，但是同個交易日卻出現科技股開高走低、金融股抗跌的分歧走勢，帶動了資金集中與後續金融 / 消費 / 投等債走強。

‌



如圖為美國金融類股指數走勢所示

而 9/11 高盛 CEO 示警公司交易與信用卡業務，將導致季減衰退，單日重挫 4%，帶動一票金融股短線資金集中而上漲，該日集體出現拉回 (圖中藍色標示)，終於出現反轉，再現金融 / 科技類股當日嚴重分歧的關鍵交易日，預計延續科技股反彈並且資金緩步回籠的行情。

而資金輪動方向形成後，先前最後一道利空就是 NVIDIA 的財報下跌，解鈴還須繫鈴人，本週 NVIDIA 與圍繞在 AI 的諸多利多消息隨後釋出，作為帶動 AI 伺服器相關標的，打出底部長紅棒的關鍵。

政府投資需求與喊話支持，為重新點燃 AI 的關鍵催化劑

1. 主權 AI: 出貨有著落，美國政府將同意採用 NVIDIA GPU 的 AI 伺服器，出貨給沙烏地阿拉伯

2. 黃仁勳受邀高盛投資論壇: 喊話公私部門合作，NVIDIA 正啓動 Blackwell 的全面量產，再次強調需求強勁，因此花了很多時間協調大客戶。

3. 美國政府會面: 包含 OpenAI 奧特曼、NVIDIA 黃仁勳等科技業，與電力能源業的高層，9/12 會見拜登政府，討論如何滿足 AI 龐大的基礎設施需求。

→白宮會後隨即宣佈成立跨部門工作小組，以幫助促進美國數據中心的發展。將加速相關設施設置的許可與提供政府貸款、稅收抵免等資源，協助潔淨能源的電力供應。

4. 賀川辯論會部份效應，辯論會中兩者皆支持未分歧的少數議題，AI 為其中一項。並且賀錦麗表現佔上風 (如當日辯論會結束的盤中 Call 訊所述)，因此，現任政府的協商與政策支持，帶動投行資金回籠。

當前預計利多表態的長紅棒後，短期大跌不易，搭配下週最主要的大波動事件: FOMC，可觀察利多後，NVIDIA 股價挑戰 125 元的下降趨勢反壓，能否突破。

因此預期台股在下週，仍屬於台積電 (輝達) 多空表態領先在前，中小型股跟進在後的輪動補漲結構，持股建議也將持續圍繞在 AI 相關供應鏈標的，與先前幾週所述的 win now, buy now 類似，把握股價拉回並且 AI 投資需求仍明朗強勁，所帶動的基本面支撐，積極在年底前布局價差操作，AI 標的趨勢極長線仍看佳，但回歸現實，價差操作看中短不看長。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

↓精彩影片

【Win Now！AI 伺服器漲幅上看 15%，現在就是好買點！NVIDIA 財報貓膩 ！】

【智慧投資新時代！錢生生不息由我們引領！資產顧問和你聊｜永誠國際 - 資產管理處】

填寫永誠資產管理處表單

【索取懶人包】抓住 AI 投資契機 讓財富搭上火箭

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！