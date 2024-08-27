拼多多ADR暴跌近30% 執行長：高收入成長不可持續

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 09:36

‌



中國電商巨擘拼多多 ADR(PDD-US) 周一 (26 日) 收盤暴跌近 30%，寫下史上最大跌幅，利空是最新財報不如分析師預期，且共同執行長趙佳臻坦言，高收入成長不可持續。

據《彭博》報導，拼多多 ADR 周一收盤狂跌 29%，為 2018 年首次公開發行（IPO）以來最大跌幅。

‌



拼多多周一發布第二季財報，營收為人民幣 971 億元（136 億美元），不如分析師原估的人民幣 1,000 億元。淨利為人民幣 320 億元，優於分析師預測的 275 億元。

中國經濟成長動能疲弱，房地產景氣低迷，失業率高掛，導致消費者一直嚴格控制開支，進而拖累零售和電商產業。

「競爭環境的加劇是電商行業的主旋律，高收入的增長是不可持續的。」趙佳臻周一在財報電話會上表示，電商行業不可避免競爭會越來越激烈，在這樣激烈的競爭環境下，拼多多的營收增長可能會放緩，拼多多第二季收入增速顯著下滑，說明高收入增長不可持續。

他表示，當前消費的需求也趨向多元化，各大電商平台都在積極調整策略，以滿足消費者的需求。

拼多多並宣布，將投入人民幣百億資源包，扶持具有產品、技術創新能力的新質商家、新質產業帶，大幅減免優質商家的交易手續費，未來一年預計減免 100 億元。