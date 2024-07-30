拼多多加速擴張！Temu在泰國成立東南亞第四個據點

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 17:15

中國電商平台拼多多 (PDD-US) 旗下海外銷售平台 Temu 泰國站近日正式上線，是 Temu 在東南亞市場繼馬來西亞、新加坡與菲律賓之後的第四個站點。Temu 在泰國也跟其他站點一樣提供了免運費、90 天免費退貨以及最高一折等購物優惠。

事實上，Temu 此次登陸泰國並不讓人意外，早在去年相繼推出馬來西亞和菲律賓網站後，就有傳聞稱 Temu 的下一個目標會選擇泰國。泰國電商協會名譽主席、Priceza 共同創辦人兼執行長 Thanawat Malabuppha 今年一月更跳出來證實。

值得一提的是，初來乍到的 Temu 泰國站，依然採用了它百試不爽的老套路，也就是透過提供高額商品折扣和各種優惠服務吸引流量。截至周一 (29 日)，Temu 泰國網站已有多個類別商品斬獲上萬銷量，個別單品的銷量更是在短時間內就突破了 10 萬。

Temu 選擇在東南亞持續擴張，是因為當地的巨大發展潛力。根據 eMarketer 發佈的《2023 年全球零售電商預測報告》，去年東南亞電商市場總收入為 1139 億美元，銷售額成長 18.6%，遠超全球電商 8.9% 的平均增速。

Bain & Company 發佈的《e-Conomy SEA 2023》報告也預測，到 2025 年，東南亞電商 GMV 將增至 1860 億美元，年複合成長率約為 15.68%，成長動能相當強勁。

根據新加坡墨騰創投數據，去年 Temu 在東南亞電商市場的網站成交金額 (GMV) 破 1 億美元，雖小有成就，但要想躋身前三，Temu 需要面臨的競爭還是相當激烈，因為對比蝦皮、Lazada 等其他巨頭百億美元級別的 GMV 數值，Temu 東南亞電商業務還有待進步。