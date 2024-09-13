波音工人否波勞資協議 將自周五午夜起罷工

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-13 14:11

‌



這是波音最大的工會組織 IAM District 751 自 2008 年以來首次罷工，這家工會代表 3.3 萬名波音員工。

‌



這加劇了波音面臨的壓力，波音在 2024 年初發生了一場近乎災難的事故，引發了調查、客戶反抗和高管改組，公司目前已經因品質失誤而陷入困境。

IAM District 751 主席 Jon Holden 對擠滿工會成員和媒體的大廳說：「這已經是很久以前的事情了，我們的成員今晚大聲而清晰地發言。」「顯然，這份協議的某些方面還不夠好。」話音剛落，現場就傳來震耳欲聾的「罷工」喊聲。

無視波音公司新任執行長 Kelly Ortberg 的和平呼籲，工會成員們以壓倒性多數投票支持罷工，其中 94.6% 的人投票拒絕這一提議，96% 的人支持罷工。

工會成員也反對工會領袖建議接受的協議條款，其中包括 4 年內保證加薪 25%。雖然這是波音史上最大幅度的加薪提議，但工人們原本期望獲得更高的加薪，並且對取消年度獎金的條款感到憤怒。

自從 1 月 5 日發生的事故，暴露了波音工廠的缺陷，並迫使這家飛機製造商減產以來，波音公司一直陷入財務困境。結果是，波音不停流失現金，其信用評級徘徊在投機級之上，公司當前面臨著 450 億美元的沉重債務負擔，陷入困境。