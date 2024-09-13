〈新新併啟動〉台新金4點聲明 批中信金不當干擾市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-13 15:41

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台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 董事會拍板，提高合併換股結構，並加發辛種特別股，對於中信金 (2891-TW) 提出金金分離等疑慮，台新金今 (13) 日再度發布 4 點聲明，強調負責人的資格是經主管機關審核通過，並直指中信金申請案尚未獲准，就任意宣布第二階段之公開收購價格，對市場造成不當干擾，建請主管機關嚴查。

台新金控聲明如下：

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1. 本公司與新光金控合併案係採百分之百換股，有明確的換股價格並一次性完成，時程明確、工具透明；本次調整換股價格，回應股東對換股價格之期待，合併完成後之成效將由雙方股東繼續共享。

2. 合意併購是最真誠和諧且可平衡各利害關係人權益之方式，亦符合主管機關要求兼顧各面向之期待。然以公開收購之名行干擾他人合意併購之實，金融市場失序，不僅傷害股東權益，亦不利台灣金融之永續發展。

3. 金金分離，法有明文規範，本公司負責人之資格業經主管機關審核通過。另本公司經營一向重視公司治理，未曾如中信金控負責人有因涉犯背信罪嫌而遭停職或涉有刑責，亦未有不當干預公司經營而連帶使經營團隊也遭致處罰之情事。至於合併案之自身利害關係認定均有法定要件，絕不容有心人士穿鑿附會、濫行訴訟以詆毀本公司名譽，本公司已積極蒐證並請律師研擬後續法律行為，以維商譽。