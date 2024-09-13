〈焦點股〉台新藥眼科新藥出貨至美國展望正向 觸及漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-13 11:21

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台新藥 (6838-TW) 旗下眼科新藥丙酸氯倍他索滴眼懸液 0.05%(APP13007) 正式出貨至美國，美國授權合作夥伴 Eyenovia 目前已經積極展開 APP13007 的上市前準備，預計於 9 月下旬正式開始鋪貨，激勵台新藥今 (13) 日股價上漲，一度觸及漲停板。

台新藥今天早盤以 42.1 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 46.05 元，雖然未鎖住，但股價仍強漲 9.55%，截至上午 11 點，股價暫報 45.9 元，站回 5 日線，成交量超過 2000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人本周僅買超 12 張。

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美國目前每年約執行 700 萬例眼科手術，類固醇及類固醇複方的眼科用藥市場即達 13 億美元，透過本次外銷專用許可證的取得，台新藥聯手 Eyenovia 正式進入商機龐大的市場。

APP13007 是以超強效類固醇丙酸氯倍他索，搭配台新藥專有的 APNT® 奈米微粒製劑平台開發的新藥，為第一個獲得美國 FDA 批准用於眼部的丙酸氯倍他索藥物。