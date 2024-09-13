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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.76元，預估目標價為541.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由24.31元下修至23.76元，其中最高估值25.88元，最低估值22.43元，預估目標價為541.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.88(25.88)29.7532.6731.01
最低值22.43(22.43)23.6724.8731.01
平均值23.98(24.17)27.4128.7131.01
中位數23.76(24.31)27.6828.631.01

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值217.25億229.58億234.50億242.84億
最低值208.99億215.79億217.40億242.84億
平均值214.18億222.42億223.30億242.84億
中位數214.89億222.95億218.01億242.84億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.8613.0814.9228.1025.49
營業收入140.35億112.64億173.61億234.46億215.29億

詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMUSA

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