鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國墨菲(MUSA-US)EPS預估下修至23.76元，預估目標價為541.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 10:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對美國墨菲(MUSA-US)做出2024年EPS預估：中位數由24.31元下修至23.76元，其中最高估值25.88元，最低估值22.43元，預估目標價為541.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.88(25.88)
|29.75
|32.67
|31.01
|最低值
|22.43(22.43)
|23.67
|24.87
|31.01
|平均值
|23.98(24.17)
|27.41
|28.71
|31.01
|中位數
|23.76(24.31)
|27.68
|28.6
|31.01
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|217.25億
|229.58億
|234.50億
|242.84億
|最低值
|208.99億
|215.79億
|217.40億
|242.84億
|平均值
|214.18億
|222.42億
|223.30億
|242.84億
|中位數
|214.89億
|222.95億
|218.01億
|242.84億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.86
|13.08
|14.92
|28.10
|25.49
|營業收入
|140.35億
|112.64億
|173.61億
|234.46億
|215.29億
詳細資訊請看美股內頁：
美國墨菲(MUSA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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