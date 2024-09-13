精誠拓ICT市場 將攜手台灣大前進東南亞、日本

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-13 09:44

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精誠資訊 (6214-TW) 今 (13) 日表示，出售子公司精璞投資和漢茂投資展業持有的精誠股票予台灣大哥大(3045-TW)，未來將與台灣大共同布局東南亞和日本等海外市場，以躋身為世界級的 ICT 服務公司為目標。

台灣大將以每股新台幣 123 元取得精璞投資和漢茂投資展業兩家公司合計持有的精誠普通股 32,298,154 股，交易總金額約 39.73 億元，股權交易後，台哥大持有精誠股權共 11.86%。

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精誠表示，在百工百業數位轉型 AI 化需求日增下，系統整合技術從 IT 走向 ICT，整合 OT 和 IoT 萬物聯網是大勢所趨，隨著 GPU 算力、數據傳輸和網路邊緣運算等基礎資訊科技力的日益精進，引進策略性夥伴台灣大後，除有助取得電信產業的資源並獲得資金的挹注，雙方也將攜手搶攻 ICT 市場商機。

精誠樂觀看待，雙方將透過業務上的合作，取得更多的 B2B 與 B2C 客戶，至少在電信服務、智慧節能、雲端服務、IDC / 機房等領域，可為客戶創造更大的價值服務。