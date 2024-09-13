search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2882-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)


5. 外資當日 (12) 買超的股票
台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)
 

文章標籤

台股台股盤後表格

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體4898.435-0.24%
新光金13.350.38%
玉山金27.70.00%
國泰金63.10.32%
第一金27.25-0.55%
聯電54.7-0.91%
台積電9480.85%
鴻海1780.28%
群益優選非投等債10.010.00%
元大美債20正29.960.20%
國泰費城半導體44.34-0.25%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿5.16
鴻海法興(購) 槓桿7.63
鴻海法興(購) 槓桿6.53

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標上漲股

偏強
新光金

76.47%

勝率

#偏強機會股

中弱短強
玉山金

65.39%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
玉山金

65.39%

勝率

#偏弱轉強股

中強短弱
國泰金

79.31%

勝率

#大戶買散戶拋

中弱短強
玉山金

65.39%

勝率
中強短弱
國泰金

79.31%

勝率

延伸閱讀


Empty