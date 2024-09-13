外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-09-13 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、玉山金 (2884-TW)、國泰金 (2882-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)、玉山金 (2884-TW)、第一金 (2892-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)
5. 外資當日 (12) 買超的股票
台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯電 (2303-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW)
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