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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.86%，報33.42元

鉅亨網新聞中心 2024-09-13 03:10


截至台北時間13日03:10，美元/泰銖下跌0.29點跌幅達0.86%，暫報33.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.23%
  • 近 1 週：-0.85%
  • 近 3 月：-8.20%
  • 近 6 月：-4.83%
  • 今年以來：-1.86%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.72，本日下跌0.1%
  • 美元/韓元相關性0.62，本日下跌0.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.57，本日下跌0.77%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌0.57%
  • 英鎊/美元相關性-0.59，本日下跌0.47%
  • 澳元/美元相關性-0.58，本日下跌0.69%

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美元/泰銖33.43-0.83%
韓元/美元0.000747630.00%
紐元/美元0.61770.65%
英鎊/美元1.31120.53%
澳元/美元0.67210.70%

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