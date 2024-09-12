外資買超363億元惟期貨不同調 敲進台積電、鴻海各逾2萬張

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 18:46

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台股今 (12) 日收漲 622 點，寫下單日第 4 大漲點，外資買超 363 億元，但台指期淨空單增加 2785 口至 3.03 萬口、期現貨不同調。個股方面，外資大買台積電、鴻海各逾 2.1 萬張，賣超元大 50 反 1 逾 16 萬張最多。

三大法人今日同步買超，外資買超 363.72 億元，由連 3 賣轉買、投信買超 39.64 億元，為連 20 買、自營商買超 79.26 億元，也中止連 8 賣，三大法人合計買超 482.63 億元。

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外資買超多集中在電金族群及高息、債類 ETF，個股包括台積電 2.15 萬張、鴻海 2.14 萬張、聯電 1.96 萬張，以及緯創 9720 張、宏碁 8932 張等；金融股則續買新光金 1.48 裝、開發金 7596 張、臺企銀 6588 張、第一金、國泰金各逾 5100 張、傳產以中鋼 5801 張較多。

ETF 方面，外資買超元大美債 20 年 3 萬張、群益 ESG 投等債 20+ 1.66 萬張、國泰費城半導體 1.22 萬張、元大臺灣價值高息 (00940)1.11 萬張、復華臺灣科技優息 (00929)1.06 萬張、國泰 20 年美債 9433 張、元大美債 20 正 2 6434 張。