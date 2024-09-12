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鉅亨速報

盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)次交易(13)日除息3元，參考價114.0元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05


鈺齊-KY(9802-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為114.0元，相較今日收盤價117.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/13 117.00 3.0 2.56% 0.0
2024/03/18 124.5 2.0 1.61% 0.0
2023/09/14 139.5 5.99182 4.3% 0.0
2023/03/16 130.0 1.198 0.92% 0.0
2022/09/15 201.5 2.9408 1.46% 0.0

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