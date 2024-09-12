盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)次交易(13)日除息3元，參考價114.0元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 17:05
鈺齊-KY(9802-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為114.0元，相較今日收盤價117.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/13
|117.00
|3.0
|2.56%
|0.0
|2024/03/18
|124.5
|2.0
|1.61%
|0.0
|2023/09/14
|139.5
|5.99182
|4.3%
|0.0
|2023/03/16
|130.0
|1.198
|0.92%
|0.0
|2022/09/15
|201.5
|2.9408
|1.46%
|0.0
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