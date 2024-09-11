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鉅亨速報

盤後速報 - 南六(6504)次交易(12)日除息1.1元，參考價67.9元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05


南六(6504-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。

首日參考價為67.9元，相較今日收盤價69.00元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/12 69.00 1.1 1.59% 0.0
2023/09/12 77.4 1.0 1.29% 0.0
2022/09/13 83.0 1.2 1.45% 0.0
2021/09/16 136.5 12.0 8.79% 0.0
2020/07/23 253.0 4.5 1.78% 0.0

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