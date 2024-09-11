盤後速報 - 南六(6504)次交易(12)日除息1.1元，參考價67.9元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 17:05
南六(6504-TW)次交易(12)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.1元。
首日參考價為67.9元，相較今日收盤價69.00元，息值合計為1.1元，股息殖利率1.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/12
|69.00
|1.1
|1.59%
|0.0
|2023/09/12
|77.4
|1.0
|1.29%
|0.0
|2022/09/13
|83.0
|1.2
|1.45%
|0.0
|2021/09/16
|136.5
|12.0
|8.79%
|0.0
|2020/07/23
|253.0
|4.5
|1.78%
|0.0
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