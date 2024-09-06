search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)下週(9月13日)除息3元，預估參考價114.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05


鈺齊-KY(9802-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(9月6日)收盤價117.50元計算，預估參考價為114.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺齊-KY(9802-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動鞋及戶外鞋之代工生產、銷售。近5日股價下跌1.68%，集中市場加權指數下跌4.57%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/13 117.50 3.0 2.55% 0.0
2024/03/18 124.5 2.0 1.61% 0.0
2023/09/14 139.5 5.99182 4.3% 0.0
2023/03/16 130.0 1.198 0.92% 0.0
2022/09/15 201.5 2.9408 1.46% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數21435.191.17%
鈺齊-KY117.50.43%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.52
加權指數法興(售) 槓桿4.85

延伸閱讀


Empty