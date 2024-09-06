盤後速報 - 鈺齊-KY(9802)下週(9月13日)除息3元，預估參考價114.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 17:05
鈺齊-KY(9802-TW)下週(9月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(9月6日)收盤價117.50元計算，預估參考價為114.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.55%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺齊-KY(9802-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為運動鞋及戶外鞋之代工生產、銷售。近5日股價下跌1.68%，集中市場加權指數下跌4.57%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/09/13
|117.50
|3.0
|2.55%
|0.0
|2024/03/18
|124.5
|2.0
|1.61%
|0.0
|2023/09/14
|139.5
|5.99182
|4.3%
|0.0
|2023/03/16
|130.0
|1.198
|0.92%
|0.0
|2022/09/15
|201.5
|2.9408
|1.46%
|0.0
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