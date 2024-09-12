7月刷卡額下滑仍為史上第四高 全年審慎樂觀再戰新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 20:36

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金管會今 (12) 日公布最新統計，今年 7 月信用卡簽帳金額為 3968 億元，主要因為稅款因素消失，但仍有暑假旅遊消費挹注，雖不如前一月高，但仍為史上第四高，累計前 7 月簽帳金額為 2 兆 7410 億元，年增 12.89%。展望今年，銀行局官員持審慎樂觀看法，有機會突破去年寫下的歷史新高紀錄。

國內 32 家信用卡發卡機構，截至今年 7 月底，總流通卡數為 5858 萬張，總有效卡數為 3836 萬張，7 月簽帳金額合計達 3968 億元，改寫史上第四高紀錄，也是歷史同期次高，但較上月底大減 1672 億元，主要因上月有比較多的稅款入帳。

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觀察史上前三大單月刷卡金額，依序為 2024 年 6 月 5642 億元、2023 年 6 月 5281 億元、2022 年 7 月 4078 億元，銀行局副局長童政彰解釋，2022 年因疫情關係可延後 1 個月繳納所得稅。

至於全年刷卡金額是否有望改寫歷史新高，童政彰說，持審慎樂觀看待，去年只有一個月是沒有超過 3000 億元，綜觀今年迄今整體刷卡數字，簽帳金額都很穩定，每月都在 3000 億元之上。

童政彰指出，民眾越來越習慣使用信用卡作為支付工具，以 7 月來講，雖然減少了稅款的因素，但是因為有暑假的假期活動帶動，刷卡額還是滿穩定的增長，2023 年刷卡額衝破 4 兆，達 4 兆 1860 億元，今年應該是可以持比較審慎樂觀的看法。

就 7 月刷卡狀況來看，童政彰說，暑假國內外旅遊很熱，加上餐飲採購的消費旺季，個別銀行中，像是台新銀行就增加約 70 億元的相關消費。

觀察五大發卡行單月簽帳金額，第一名仍為中信銀 687.61 億元，其次為國泰世華銀 652.84 億元，第三至五名依序為北富銀 523.08 億元、玉山銀 484.29 億元、台新銀 443.54 億元。