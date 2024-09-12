金融業首家！國泰金獲金管會核准啟動數據上雲

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-12 16:08

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國泰金 2020 年啟動 7 年集團雲端轉型計劃，涵蓋金控、銀行、人壽與產險，目前已完成 70 套應用系統上雲。順應去年金融三業委外上雲辦法鬆綁，近期成為首家提出「數據上雲」申請並獲核准的業者，啟動「數據上雲」計畫，搭建「國泰金控雲端湖倉平台 1(Data Lakehouse)」，持續朝成為兼具高效與數位韌性的企業邁進。

「國泰金控雲端湖倉平台」將既有的資料儲存分析架構，結合 Amazon Web Services (AWS) 雲端技術，以集中化的雲端數據中心提供數據分析人員分析、產製視覺化資訊圖表等需求，同時加強雲端服務應用管控，運用雲端算力的高效優勢賦能業務發展。

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管理機制則參考集中式地端湖倉平台應用模式，未來前端應用如需取用「國泰金控雲端湖倉平台」資料，都會透過雲端數據中台介接，以確保資料安全性，並遵循雲端資安相關標準，以規劃雲端平台系統架構。

「國泰金控雲端湖倉平台」將提供集團五大應用場景，包括集團營運管理、新金融生態發展、集團風險管理與聯防、集團數位平台發展、新興科技研究與導入。首個落地應用場景為「國泰盾 - 集團風險聯防平台 (Cathay Shield)」集合跨公司資料加強集團風險防護，透過研發 AI 風險引擎及建置反洗錢 (Anti-Money Laundering, AML) 站台，提供各子公司洗錢防制與法遵人員一站式平台，以掌握客戶跨子公司的風險樣態，藉此強化風險控管與金融犯罪的因應能力，從集團角度聯合阻詐。

國泰金資深副總經理姚旭杰表示，數據上雲是國泰以集團視角規劃 7 年雲端轉型計畫中一個重要里程碑。面對 AI 時代來臨，資料型態與大數據應用多樣化發展下，我們需要更快速有效的方式應對數據分析的需求，強化即時處理數據的效率，進行多種類型的數據整合，同時確保金融應用場景接軌國際趨勢，進而體現數據資產的價值。

姚旭杰指出，目前金控與銀行已展開數據架構現代化，預計今 (2024) 年內完成雲端數據平台建置，未來將逐步推進人壽、產險等子公司的雲端數據架構規劃，以發揮集團整體綜效。

因應集團大規模系統上雲、數據上雲等人才需求，國泰金也運用 AWS 培訓與認證資源，同步啟動「雲世代計劃 (Next-Gen Cloud Program)」，招募橫跨金控、銀行、人壽、產險多間公司、不同職能的同仁參與，以系統性課程搭配專案實作強化員工的雲端技能。