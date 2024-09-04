〈中能風場完工〉董座王錫欽：中鋼未來離岸風電布局將改以策略投資為主

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-04 19:41

‌



中能風場是中鋼首座投資開發的離岸風場，位於彰化外海，目前 31 座風機目前全數完成安裝，所有工程建設皆已建置完成，接續風機設備將逐一進行調適與試俥，並辦理相關峻工查驗，有望於 2024 年底前如期整場併網發電。

‌



中能風場未來併聯商轉後預估每年可發電逾 11 億度，每年能為近 30 萬戶台灣家庭帶來潔淨綠電，減碳潛力約 55 萬噸，且 20 年以上的營運階段，也將帶動在地運維產業的長期需求，成為與產業共榮、環境共好的指標性風場。

王錫欽表示，實際參與後才知道風場開發是高度風險，有時候根本不知道為什麼會發生問題，加上中間又面臨疫情挑戰，好在有 CIP 共同參與協助，讓中能風場歷經 2200 多個日子後順利完工。