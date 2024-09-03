台灣大完成與台灣之星基地台整併 申請繳回5MHz x2頻譜

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-03 16:39

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台灣大 (3045-TW) 今 (3) 日宣布，已完成與台灣之星所有基地台的整併，同時也完成 900MHz 頻段的縮頻作業，正式向數發部申請繳回 5MHz x2 頻譜。

台灣大表示，與台灣之星的無線網路整併涉及 3 個世代、7 個頻段，共超過 2 萬座基地台設備整合工程。

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台灣大進一步指出，整合雙方 7 個頻段的頻率資源後，網路覆蓋方面，偏鄉村里覆蓋率超過已超過 99%；基站用電也叫整合前節省 4767 萬度，若後續再配合智慧節能系統，每年可減少 7400 萬度電。

台灣大再次重申，自 2023 年 1 月 NCC 核准後，NCC 同意台灣大可於核准日即刻進行網路整併，但事後台灣大陸續接獲數發部、公平會通知，必須待兩單位審查完成、在合併基準日 2023 年 12 月 1 日當天、距 NCC 核准合併日 11 個月後才能動工。

因此原 NCC 給予的 18 個月無線網路整併作業期被大幅縮短到僅剩 7 個月，工程上實為不可能，台灣大努力請教主管機關研究對策，也在 NCC 指導下向 NCC 提出展延頻譜繳回期限的申請。

另外，由於 5MHz x2 頻譜當初以 18.275 億元高價標得，目前仍有 7 億帳面價值，為避免損及股東權益，台灣大獨立董事過半的董事會，認為不應無償繳回頻譜。因此將遵循董事會決議，經營團隊透過行政法院提請救濟。

不過，上述兩項為保障台灣之星 280 萬用戶網路使用權益及維護股東權益的措施，卻遭 NCC 以一案不得為兩種救濟為由，分別在 5 月 15 日及 6 月 27 日兩度駁回台灣大的頻譜繳回期限展延申請。