香港家族辦公室：家族財富傳承與管理的新機遇

Julianne Doe 杜珠聯 盈科律師事務所香港家族辦公室中心主任/香港許詠雯律師事務所顾问/香港女律師協會會長 2022-24 2024-09-12 14:30

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家族財富管理的重要性

作為近年來的熱門話題，家族財富管理時常被金融、法律、諮詢乃至各種專業服務業討論，這個概念也吸引了越來越多人關注。家族財富管理的核心目標是實現家族財富的高效管理、增值和傳承，協調家族成員之間的利益分配，避免內部爭端，確保家族財富的成長和穩定性。家族財富管理也包含了家族風險管理和家族治理，透過改善家族治理結構來規避家族內部風險，滿足家族成員的需求；在複雜的市場環境中，家族需要製定合理的經營規劃和風險管理策略，從而確保家族財富的安全和增長。除此之外，許多家族在管理財富的同時也會注重社會影響力和社會責任，透過慈善信託和其他投資，家族可以在實現財富增值的同時，回饋社會、提升家族的社會形象，進而增強家族成員的社會責任感。在目前全球化、國際化市場的趨勢下，家族財富管理也越來越專業，許多家族會請專業機構對家族財富進行管理、規劃，以便更好地應對市場變化和風險。家族財富管理是家族保護財富的安全、穩定和增值的重要手段，對於高淨值家族的重要性不言而喻。

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家族傳承的難度

家族傳承的難度主要體現在家族財富與企業管理的複雜關係，在當今社會中，家族企業的傳承面臨許多挑戰。家族企業的傳承涉及財富、財產的轉移和企業經營權的繼承。財富與財產可以透過遺囑等法律手段傳承給後代親屬，但是找到合適的企業經營者並不是那麼容易。在通常情況下，家族企業的經營權也會透過遺囑等法律手段傳承給後代親屬，導致選擇家族企業經營者的範圍相對狹窄。將財產傳承給後代比較容易，將家族企業傳承給合適的經營者往往困難許多。家族企業傳承會面臨許多問題，例如：後代親屬是否有繼承經營家族企業的意願；後代親屬是否有繼承經營家族企業的能力。家族財富的繼承人若對於經營家族企業沒有太多興趣，可能選擇開創自己感興趣的事業，而不是選擇繼承經營家族企業。

家族企業傳承的重要性

家族企業的成功傳承是家族財富管理、持續發展的關鍵。家族企業傳承涉及企業的管理、家族企業文化傳承及企業策略規劃等多個面向，對於家族傳承的重要性極高。家族企業在全球經濟中佔據重要地位，在中國大陸，超過 85% 的民營企業是家族企業，貢獻了超過一半的全國 GDP。成功的家族企業傳承能維持家族企業的穩定性，對於企業的持續發展至關重要。家族企業傳承也包括建立獨特的企業文化和價值觀，傳承其核心理念，增強員工的歸屬感和使命感，從而達到永續發展。

海外（西方國家）家族傳承 / 財富管理的成功案例

洛克斐勒家族是財富傳承的典範之一。該家族利用家族信託作為財富的 “防火牆”，確保家族企業的財富不受外界變化的影響。透過將企業股權鎖定在信託中，家族成員僅作為受益人享有收益，這種結構使得財富能夠在幾代人之間持續傳承。洛克斐勒家族的成功在於他們懂得 “放棄所有權，保有控制權”，從而形成了一個穩固的財富帝國，保持了超過三代的財富傳承。

古根漢姆家族的成功在於他們允許外部專業人才參與家族事業的管理。透過僱用頂尖的工程師和技術專家，古根漢姆家族在 20 世紀初期控制了全球大部分的銀、銅和鉛資源。這樣的做法不僅促進了家族企業的成長，也為財富的持續累積提供了保障。

西方已開發國家的家族財富管理成功案例告訴我們，系統化、專業化的財富管理機制是實現財富傳承的必要手段，為全球其他國家的所有需要​​傳承家族財富的人群提供了寶貴的範本。

家族管理模式與家族精神

家族企業的管理模式和家族精神是密切相關的。一個家族企業的管理模式往往反映了其家族精神和價值觀。在通常情況下，家族企業的管理模式主要表現為 "家族" 和 "親緣化" 的特徵：主要職位由家族成員擔任；實行集權化領導，專制式決策；企業所有權、管理決策權以及人事財產權等掌握在主要投資者和創辦人手中。這種 "家長式" 管理模式在企業創業初期和小規模階段較為有效，但隨著企業發展壯大，這種模式會暴露出局限性。資訊不對稱導致欺騙容易產生；缺乏系統論證和對比分析，易產生策略決策失誤；缺乏有效的監督回饋和限制機制。

要突破管理模式的局限性，企業需要建立科學嚴明的企業制度，培養全體成員（包括家族成員和員工）的危機意識和創新理念，並建立獨特的企業價值觀和企業文化。制定家族憲章是指導家族發展策略和家族企業發展策略的關鍵，家族憲章記載了家族的精神、理念、文化和核心價值觀，是家族成員的書面共識。建立家族管理機構，根據家族憲章制定家族發展策略，再傳導至家族企業，是實現 "家企雙重治理" 的關鍵。家族辦公室可以協調家族成員利益、提供投資、財務、法律等各種支持，提升家族整體能力。

家族辦公室是什麼

家族辦公室（Family Office）是專為高淨值家庭提供全面財富管理和家族服務的機構，其主要目的是幫助超級富裕家庭管理、增值其財富，並確保資產能順利傳承。根據美國證監會的定義，家族辦公室是富裕家族為管理其財富、規劃家族並為家族成員提供其他服務而創建的法律實體。家族辦公室主要分為兩大類，單一家族辦公室和聯合家族辦公室。單一家族辦公室只為一個家族提供服務，通常由該家族成員管理，為該家族提供定制的財富管理和財務解決方案；聯合家族辦公室通常由第三方運營，為多個家族提供服務，這種形式可以降低營運成本，並提供更多資源和合作性，但在隱私上可能不如單一家族辦公室。家族辦公室的功能包括財務規劃、財富傳承、慈善事業管理、生活管理等，其優勢包括財務和稅務有事、透明度以及隱私保護等，是高淨值家族實現長期財務目標的有效方案。

設立家族辦公室的門檻與考慮

在香港設立單一家族辦公室需要滿足以下幾個條件：

合資格資產（包括股票、債券、基金和業務）的總資產價值達到或超過 2.4 億港元； 營運開支至少 200 萬港元；及 家族辦公室需在香港進行中央管理和控制，在有關課稅年度的評稅基期內的所有時間，單一家族辦公室及家控工具至少 95% 的投票權和價值由同一家族直接或間接持有。

設立家族辦公室的主要考量包括：設立目標和功能；註冊和法律架構；稅務制度和優惠；合規和報告要求；僱用和簽證事務以及其他考慮。設立家族辦公室需要滿足一定的資產規模和營運開支要求，並且要全面考慮法律結構、稅務優惠、合規報告、人才引進等多方面因素，從而確保家族辦公室的運作能為家族帶來持久的效果。

設立家族辦公室的流程

設立家族辦公室的流程通常包括：

設計規劃（撰寫家族憲章、整理家族資產）； 創建家族辦公室（整合稅務和法律意見、設立家族委員會）； 永續經營（家庭事務支援、建立財富增值策略）； 合規與牌照申請（若需要）。

家族辦公室的優點和特色

家族辦公室的主要優點和特色包括：

定製化服務：家族辦公室能夠根據家庭的特定需求和目標提供量身訂製的服務。這種個人化的管理方式確保了資產的長期發展符合家族的期望，並有助於增強家庭成員之間的團結，促進家族文化的傳承。 綜合管理：家族辦公室不僅限於投資管理，還包括日常財務和非財務事務的監督，如家族成員的教育和培訓。這種全面的管理模式使得家族能夠更有效地整合和管理其資產，確保財富的保值與增值。 長期投資視野：許多家族辦公室強調長期投資策略，避免短期市場波動的影響，並專注於資本的長期增值。這種策略不僅有助於財富的穩定成長，也能為家族提供更大的安全感。 風險管理：家族辦公室通常配備專業的管理團隊和先進的風險管理工具，能夠有效識別和管理投資風險。這種專業化的管理能力使得家族能夠在複雜的市場環境中保持競爭力。 促進家族傳承：家族辦公室在財富跨代傳承中扮演重要角色。透過建立家族信託和基金，家族能夠確保財富的有序傳承，並為下一代提供必要的財務知識和管理技能。 維護家族文化、價值觀：家族辦公室不僅關注財富的管理，也注重維護和傳承家族的文化和價值觀。這種文化傳承的功能使得家族成員能夠在共同的價值觀下團結一致，減少內部衝突。

台灣企業、家族（高淨值人士）進行家族管理、設立家族辦公室的必要性

台灣的高淨值人士和家族企業在設立家族辦公室方面有著多重必要性，這些必要性不僅源於財富管理的需求，還涉及家族治理、財富傳承以及應對市場變化的策略。台灣的家族企業普遍缺乏專業的家族治理結構，許多企業仍由創辦人或信任的助理管理，導致決策缺乏專業知識和全面考慮。設立家族辦公室可以引進專業團隊，確保家族事務的有效管理和決策。在當前經濟和地緣政治動盪的背景下，家族辦公室能夠提供靈活的資產配置策略，以應對市場波動和風險。透過專業的投資管理，家族辦公室可以幫助家族實現財富的保值增值。對於台灣的高淨值人士和家族企業而言，設立家族辦公室不僅是財富管理的需求，也是實現家族治理專業化、財富有效傳承和應對市場變化的策略選擇。透過專業化的管理和系統化的規劃，家族辦公室能夠為家族的長期發展提供堅實的支持。