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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為63.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.66元，其中最高估值2.64元，最低估值0.53元，預估目標價為63.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值2.64(2.94)3.443.92
最低值0.53(0.53)1.263.34
平均值1.75(1.89)2.353.62
中位數1.66(1.79)2.393.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值703,343,900776,139,000735,549,900
最低值631,826,440604,201,120626,861,940
平均值679,927,270694,385,130677,755,950
中位數690,741,000691,670,000670,856,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS2.31.515.190.78
營業收入
(單位：新台幣千元)		712,576,194848,048,496620,062,326415,281,764

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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