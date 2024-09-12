鉅亨速報 - Factset 最新調查：台塑化(6505-TW)EPS預估下修至1.66元，預估目標價為63.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台塑化(6505-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.66元，其中最高估值2.64元，最低估值0.53元，預估目標價為63.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.64(2.94)
|3.44
|3.92
|最低值
|0.53(0.53)
|1.26
|3.34
|平均值
|1.75(1.89)
|2.35
|3.62
|中位數
|1.66(1.79)
|2.39
|3.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|703,343,900
|776,139,000
|735,549,900
|最低值
|631,826,440
|604,201,120
|626,861,940
|平均值
|679,927,270
|694,385,130
|677,755,950
|中位數
|690,741,000
|691,670,000
|670,856,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|2.3
|1.51
|5.19
|0.78
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|712,576,194
|848,048,496
|620,062,326
|415,281,764
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6505/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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