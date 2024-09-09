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台股

〈台股開盤〉大跌逾500點測上周低點未破 台積電900元又失守了

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 10:02

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〈台股開盤〉早盤挫逾500點 上市櫃下跌家數超過1700家。(鉅亨網資料照)

受美股大跌影響，台股今 (9) 日開低 21127.81 點，下跌 308.38 點，開盤後最低來到 20922.51 點，下跌 512.68 點，剛好測試上周黑色星期三最低點 20922.17 點，上市櫃下跌家數合計超過 1700 家，早盤估量來到 3400 億元。

美國非農結果低於預期、下修前值，再次引發市場對經濟衰退的擔憂，上周五恐慌指數大漲逾 12%，費半指數重挫 4.52%，拖累台股今天開盤大跌，法人認為，目前觀察 21000 點支撐能否有撐，否則恐下探 20650 點支撐。


觀察今日權值股表現，台積電 (2330-TW) 開 892 元，下跌 26 元或 2.8%，跌破 900 元；聯發科 (2454-TW) 跌近半根停板、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 等都跌約 2-3%。

金融股同樣走弱，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等都跌逾 2%、元大金 (2885-TW) 跌超過 3%，傳產方面，台塑化 (6505-TW)、中鋼 (2002-TW) 等跌幅都在 3% 上下。

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費城半導體4528.215-4.52%
台積電896-2.40%
台塑化48.75-4.22%
元大金29.4-4.39%
國泰金62-2.36%
富邦金85.7-2.72%
台達電361.5-3.73%
廣達248-3.31%
鴻海171-3.12%
聯發科1100-3.93%
中鋼20.55-2.38%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.55
加權指數法興(售) 槓桿4.43
台積電法興(購) 槓桿5.49
台積電法興(購) 槓桿8.02
台達電法興(購) 槓桿6.28
鴻海法興(購) 槓桿6.65
鴻海法興(購) 槓桿7.18
聯發科法興(購) 槓桿10.61

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