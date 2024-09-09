〈台股開盤〉大跌逾500點測上周低點未破 台積電900元又失守了

受美股大跌影響，台股今 (9) 日開低 21127.81 點，下跌 308.38 點，開盤後最低來到 20922.51 點，下跌 512.68 點，剛好測試上周黑色星期三最低點 20922.17 點，上市櫃下跌家數合計超過 1700 家，早盤估量來到 3400 億元。