〈台股開盤〉大跌逾500點測上周低點未破 台積電900元又失守了
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-09 10:02
受美股大跌影響，台股今 (9) 日開低 21127.81 點，下跌 308.38 點，開盤後最低來到 20922.51 點，下跌 512.68 點，剛好測試上周黑色星期三最低點 20922.17 點，上市櫃下跌家數合計超過 1700 家，早盤估量來到 3400 億元。
美國非農結果低於預期、下修前值，再次引發市場對經濟衰退的擔憂，上周五恐慌指數大漲逾 12%，費半指數重挫 4.52%，拖累台股今天開盤大跌，法人認為，目前觀察 21000 點支撐能否有撐，否則恐下探 20650 點支撐。
觀察今日權值股表現，台積電 (2330-TW) 開 892 元，下跌 26 元或 2.8%，跌破 900 元；聯發科 (2454-TW) 跌近半根停板、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、台達電 (2308-TW) 等都跌約 2-3%。
金融股同樣走弱，富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 等都跌逾 2%、元大金 (2885-TW) 跌超過 3%，傳產方面，台塑化 (6505-TW)、中鋼 (2002-TW) 等跌幅都在 3% 上下。
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