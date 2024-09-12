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鉅亨速報

盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額2.06億

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:34


台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日10:34相關指數上漲2.37%，總成交額2.06億元，大盤占比0.12%。

該產業上漲家數6、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)12日10:34股價上漲1.35元，報48.8元，漲幅2.85%。

油電燃氣近5日下跌6.78%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 油電燃氣 集中市場加權指數
近一週 -6.78% -0.29%
近一月 -22.22% -2.04%
近三月 -25.24% -3.49%
近六月 -29.95% +6.62%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數21665.353.02%
台塑化48.953.16%

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加權指數法興(購) 槓桿9
加權指數法興(售) 槓桿5.15

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