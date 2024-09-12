盤中速報 - 油電燃氣類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額2.06億
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 10:34
台股今日油電燃氣業類股表現強勁，12日10:34相關指數上漲2.37%，總成交額2.06億元，大盤占比0.12%。
該產業上漲家數6、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股台塑化(6505-TW)12日10:34股價上漲1.35元，報48.8元，漲幅2.85%。
油電燃氣近5日下跌6.78%，集中市場加權指數下跌0.29%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|油電燃氣
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.78%
|-0.29%
|近一月
|-22.22%
|-2.04%
|近三月
|-25.24%
|-3.49%
|近六月
|-29.95%
|+6.62%
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