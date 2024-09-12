無懼陸內需乏力！「窮鬼超市」奧樂齊賣翻了 去年銷售飆逾3成門市激增56.3%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 17:11

‌



中國上月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 0.3%，創 2021 年 3 月以來最小升幅紀錄，而在中國內需消費持續復甦乏力之際，沃爾瑪與大潤發等大型連鎖零售商不斷關店，但一家來自德國的折扣超市奧樂齊 (Aldi) 卻逆勢崛起，不斷在中國展店擴大規模。

根據中國連鎖經營協會 (CCFA) 數據，去年中國前十大連鎖超市企業銷售額年減 7.3% 至人民幣 8680 億元，門市總數亦年減 16.2% 至 2.38 萬個。除沃爾瑪(WMT-US) 超市外，永輝、大潤發、華潤萬家等知名超市，都因銷售額急劇下滑，紛紛關店。

‌



在如此嚴峻的形勢下，另一外來連鎖超市業者奧樂齊卻逆流而上，去年銷售額年增 33.3%，門市數量大幅年增 56.3%。

奧樂齊的前身創建於 1913 年，是 Karl and Theo Albrecht 從母親手中接下在德國埃森市創立的一個食品零售店，兩人 1948 年退伍後對店內進行一系列改組，過了幾年後準備連鎖經營，並取名 Aldi。

當時，整個歐洲剛從二戰中走出來，Albrecht 兄弟決定採取低價戰略，將服務物件定位於底層民眾，而分店位址則多選擇在市中心居民區或小城鎮。

雖然定位低價，可 Aldi 在品質上嚴格把關，但魚和熊掌想兼得並不容易，嚴控品質便代表需要高成本投入，和低廉售價明顯產生衝突。

為解決這個矛盾，奧樂齊首先把矛頭對準了內部，除壓縮股東分紅外，對每個店面都嚴格要求節儉，而對自己「摳門兒」加上低價，使得 Aldi 備受普通德國老百姓歡迎，甚至被譽為是德國的「窮人店」。

本著節約的原則，奧樂齊幾乎從不做市場調查和對外公關，廣告投入只佔獲利的 0.3%，主張低風險擴張，但也正是依靠低價策略，Aldi 一路高歌猛進，迅速佔領德國零售市場。統計顯示，75% 德國民眾都會優先選擇在 Aldi 購物，其中 25% 是固定客戶。

佔領德國市場後，Aldi 加快向國外迅速擴張的步伐，迄今在全球開到 18 個國家，擁有 1 萬 3475 家門市。2017 年，奧樂齊透過天貓國際旗艦店在中國市場試水溫，2 年後在上海開出 2 家試點店。

儘管在上海開店成本高昂，並在當地全力打造出高大上的形象，但儘管換了一套打法，但多年來擅長的低價戰略，讓它們運用起來遊刃有餘。

除了接軌本地產品作為自有品牌，奧樂齊還自主研發了幾個自有品牌，整個過程相當嚴謹，像是港式凍檸茶推出前足足用了 3 個月的配方調整週期，只為更加貼合多數本地人的口味，產品推出後還主動增加了內部檢測頻次，來確保品質安全。

Aldi 的「好品質，夠低價」的一貫方針也讓中國目前陷入「中產貧困」的消費者對 Aldi 情有獨鍾。

目前，Aldi 在上海有 57 家門市，他們的目標是深耕上海，門市數量達到 500 到 600 家。