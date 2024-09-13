西班牙籲歐盟重新考慮對陸EV加稅政策 中國官媒：這一「重大轉變」並不意外

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-13 09:35

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西班牙總理桑切斯周三 (11 日) 稱歐洲需要重新考慮對中國製造的電動車加徵關稅的政策，中國官媒《環球時報》刊載社評指出，這一「罕見」表態雖引起輿論廣泛關注，令歐洲各國和歐盟一些官員感到意外，但桑切斯透過中國行深入瞭解中國企業發展情況與中國發展理念後，有這樣的想法其實一點都不意外。

桑切斯是在參觀江蘇崑山西班牙工業園后舉行的記者會上做出上述表態的，是基於對中國實地考察后得出的結論，因而具有很強的說服力。顯然中國電動車發展令他印象深刻。

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桑切斯在談到自己短暫的試駕經歷時稱「確實非常先進」，認為歐洲一些知名車廠應向中國企業學習技術，「我們不需要另一場貿易戰」。

他還多次提及對中國合作，強調「不僅限於西班牙與中國的雙邊關係，還延伸到歐盟」，而與中國在汽車領域有著大量合作交流的德國，則在桑切斯表態後迅速表示支持稱「這是我們共同的行動方向」。

這些都說明一個再簡單不過的道理，即發展的契機往往是在大量的交往、而非隔斷中產生。若歐洲政治菁英都能試一試中國的電動車，不帶偏見地聽一聽中國企業的先進經驗介紹，看一看中國樂於開放合作、促進彼此共同進步的決心，那麼他們很可能不再會對桑切斯的轉變感到意外。

就在桑切斯訪中期間，歐洲央行前總裁德拉吉主持的歐盟經濟競爭力報告也在周一 (9 日) 發表。這份名為「歐洲競爭力的未來」的報告與其說是聚焦於中國帶來的挑戰，不如說是反映歐洲對科技競爭力落後於中美的深深焦慮。

德拉吉的報告提議大刀闊斧地改革，以重振歐洲經濟，並稱「我們認為，改掉在保護主義中發展技術的錯誤想法，應當是其改革的底層邏輯之一」。

報告還指出，與桑切斯訪華幾乎是前後腳的挪威總理斯特勒也在周三結束訪中行，他再次表明挪威不會對中國電動車加徵關稅，而在這之前，義大利總理梅洛尼和愛爾蘭代表團近期都造訪中國，有分析認為近期歐盟成員國政要頻繁訪中，清楚說明他們並不希望同中國展開貿易戰。

這樣的態度在歐盟內部並非少數派。 實際上，歐委會已經修改了部分關稅或降低了最終擬議關稅，表明這一政策在歐洲內部遭遇了強大的抵抗。