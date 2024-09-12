以房抵債！碧桂園加快償債腳步 拿上海三處不動產償還建材商近20億債務

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-12 15:04

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《界面新聞》報導，中國開發商碧桂園近日以非現金資產償債引發市場關注，根據帝歐家居周一 (9 日) 發佈的公告，帝歐家居子公司佛山歐神諾陶瓷有限公司 (下稱歐神諾) 與碧桂園子公司上海碧榮投資管理有限公司 (下稱碧榮投資) 及上海碧浦置業發展有限公司 (下稱碧浦置業) 簽訂股權轉讓協定，歐神諾以受讓碧榮投資持有的碧浦置業 100% 股權及債權的方式，取得碧浦置業持有的 3 項不動產。

上述交易將等額沖抵歐神諾應收帳款人民幣 4.23 億元 (約 19.4 億台幣)，《21 世紀經濟報道》報導指出，碧桂園此舉正在推動以房抵債的方式化解債務，碧桂園亦稱透過此舉獲得相關區域保交房所需的部分瓷磚類供應。

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碧桂園正努力活化公司各類資產，盡全力履行保交房義務，此前碧桂園也在上周四 (5 日) 宣佈將對 9 筆境內債延期 6 個月，並制定下一步一攬子方案。

上述三項不動產位於上海南翔鎮 10 街坊 10/6 丘、嘉定區雲安南路 45 號以及嘉定區雲安南路 29 弄 26 號。與此同時，歐神諾還同意免除碧桂園旗下公司及關聯公司對歐神諾負有的採購款債務中的 5711.87 萬元的債務，且這筆債務不在上述股權轉讓所涉及的 4.23 億元債權範圍內。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進說：「對於碧桂園這樣的房企來說，透過此類以房抵債操作，加快了工抵房或庫存房源的去庫存，同時也減少與供應商的糾紛，客觀上有助於企業債務壓力的減少，對於企業穩健經營也有説明。」

值得關注的是，碧桂園此次以房抵債的專案或標的都是優質專案，即位於上海的優質房產。嚴躍進說：「這對產業內一些供應商後續在債務問題處置方面是個啟發，可積極關注出險房企的優質庫存專案，對於增強一些房產專案的更好變現，確保房產變為現金流等具有積極的作用。」

數據顯示，今年上半年碧桂園累計交付 15.45 萬套房屋，累計交付面積 1822 萬平方公尺，範圍涉及 29 省 178 個城市，部分專案實現提前交付。

帝歐家居此前也曾透過以房抵債的方式來化解欠款問題。今年 6 月，帝歐家居與碧桂園、萬科、融創、雅居樂等開發商達成債務重組協議，通過「以房抵債」的方式，抵償欠付貨款共計約 2.2 億人民幣，用來充抵的資產包括已建成或在建的商品住宅、商鋪、公寓、寫字樓、停車位等。

近來，在產業下行週期中，眾多與房地產緊密相關的上下游企業，由於直接或間接受到房企債務問題的影響，遭遇前所未有的挑戰。首先波及的就是家居建材、設計、施工等上下游企業，帝歐家居便是其中之一。

帝歐家居為衛浴、建築陶瓷產品的研發生產製造企業，旗下擁有「帝王」潔具、「歐神諾」陶瓷兩大品牌，是房地產產業鏈中的代表性企業，近年深受房市低迷拖累，業績下滑嚴重。