鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估下修至3.44元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-12 02:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.44元，其中最高估值3.65元，最低估值2.65元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|3.65(3.75)
|6.24
|7.86
|最低值
|2.65(2.65)
|2.9
|4.6
|平均值
|3.28(3.31)
|5.34
|6.61
|中位數
|3.44(3.49)
|5.5
|6.8
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|82.86億
|95.55億
|101.17億
|最低值
|80.64億
|85.34億
|92.22億
|平均值
|81.90億
|91.74億
|97.44億
|中位數
|81.97億
|92.24億
|99.34億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.34
|2.88
|8.22
|5.03
|2.98
|營業收入
|114.74億
|107.22億
|107.29億
|122.92億
|158.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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