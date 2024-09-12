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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial Inc(ALLY-US)EPS預估下修至3.44元，預估目標價為45.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-12 02:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.49元下修至3.44元，其中最高估值3.65元，最低估值2.65元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值3.65(3.75)6.247.86
最低值2.65(2.65)2.94.6
平均值3.28(3.31)5.346.61
中位數3.44(3.49)5.56.8

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值82.86億95.55億101.17億
最低值80.64億85.34億92.22億
平均值81.90億91.74億97.44億
中位數81.97億92.24億99.34億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.342.888.225.032.98
營業收入114.74億107.22億107.29億122.92億158.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Ally Financial Inc(ALLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALLY

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