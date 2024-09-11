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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估下修至-1.34元，預估目標價為6.67元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 22:15


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.32元下修至-1.34元，其中最高估值-0.73元，最低估值-1.78元，預估目標價為6.67元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.73(-0.73)-0.370.45
最低值-1.78(-1.78)-2.01-1.9
平均值-1.33(-1.31)-1-0.63
中位數-1.34(-1.32)-0.98-0.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值115.21億224.70億299.07億
最低值92.73億120.85億139.30億
平均值104.22億147.98億179.00億
中位數104.61億141.06億172.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.60-0.69-1.04-1.30-1.76
營業收入11.32億23.55億56.03億73.17億78.50億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNIO

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