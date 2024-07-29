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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ally Financial IncALLY-US的目標價調升至49元，幅度約3.16%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 10:19

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Ally Financial Inc(ALLY-US)提出目標價估值：中位數由47.5元上修至49元，調升幅度3.16%。其中最高估值53元，最低估值37元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Ally Financial Inc評價：積極樂觀11位、保持中立8位、保守悲觀2位。

Ally Financial Inc今(29日)收盤價為43.99元。近5日股價上漲3.16%，標普指數下跌0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股ALLY市場預估目標價

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