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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.3元，預估目標價為6.59元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.32元上修至-1.3元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.67元，預估目標價為6.59元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值-0.7(-0.7)-0.310.49
最低值-1.67(-1.67)-1.74-1.76
平均值-1.29(-1.3)-0.96-0.57
中位數-1.3(-1.32)-0.96-0.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值115.21億205.34億299.11億
最低值90.06億118.52億138.34億
平均值102.57億144.46億175.00億
中位數104.43億137.98億165.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.60-0.69-1.04-1.30-1.76
營業收入11.32億23.55億56.03億73.17億78.50億

詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNIO

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