鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.3元，預估目標價為6.59元
鉅亨網新聞中心 2024-09-06 10:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.32元上修至-1.3元，其中最高估值-0.7元，最低估值-1.67元，預估目標價為6.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.7(-0.7)
|-0.31
|0.49
|最低值
|-1.67(-1.67)
|-1.74
|-1.76
|平均值
|-1.29(-1.3)
|-0.96
|-0.57
|中位數
|-1.3(-1.32)
|-0.96
|-0.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|115.21億
|205.34億
|299.11億
|最低值
|90.06億
|118.52億
|138.34億
|平均值
|102.57億
|144.46億
|175.00億
|中位數
|104.43億
|137.98億
|165.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.60
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|營業收入
|11.32億
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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