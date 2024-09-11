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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至11.42元，預估目標價為175.00元

鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.62元下修至11.42元，其中最高估值14.83元，最低估值10.54元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.83(14.83)20.3218.8519.86
最低值10.54(10.54)8.8110.1310.6
平均值11.57(11.66)13.4714.0515.23
中位數11.42(11.62)13.4914.6315.68

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,137.99億2,217.66億2,300.09億2,056.66億
最低值1,583.63億1,477.06億1,679.58億2,032.27億
平均值1,974.21億1,972.62億2,003.60億2,044.47億
中位數1,990.80億2,028.09億2,023.63億2,044.47億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.54-2.968.1418.2811.36
營業收入1,401.56億944.02億1,562.91億2,363.68億1,972.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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