鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至11.42元，預估目標價為175.00元
鉅亨網新聞中心 2024-09-11 10:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.62元下修至11.42元，其中最高估值14.83元，最低估值10.54元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.83(14.83)
|20.32
|18.85
|19.86
|最低值
|10.54(10.54)
|8.81
|10.13
|10.6
|平均值
|11.57(11.66)
|13.47
|14.05
|15.23
|中位數
|11.42(11.62)
|13.49
|14.63
|15.68
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,137.99億
|2,217.66億
|2,300.09億
|2,056.66億
|最低值
|1,583.63億
|1,477.06億
|1,679.58億
|2,032.27億
|平均值
|1,974.21億
|1,972.62億
|2,003.60億
|2,044.47億
|中位數
|1,990.80億
|2,028.09億
|2,023.63億
|2,044.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.54
|-2.96
|8.14
|18.28
|11.36
|營業收入
|1,401.56億
|944.02億
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 為什麼巴菲特要投資美妝零售股 ？分析師這樣說
- 埃克森美孚預估2050年原油需求與今日相同
- 路透：殼牌擬大砍石油與天然氣探勘部門20%員工
- 不再價值投資？巴菲特續砍美銀等長期持股 專家：這波操作恐預言危機將至
下一篇