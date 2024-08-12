〈義隆法說〉Q3營收季增8%內 全年獲利估顯著增長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-12 18:16
筆電晶片大廠義隆 (2458-TW) 今 (12) 日召開法說會，公司表示，第三季營收將呈現季成長，季增 8% 內，全年來看，由於整體消費性電子需求平淡，公司上下半年營收相當，全年營收不會有大成長，但在追求獲利極大化下，獲利可望顯著年增。
義隆預估，營收約 31-34 億元，季增 0-8%，毛利率 47.5-49.5%，營益率 22.1-26.3%。
細分產品線，義隆指出，今年成長幅度最大的產品線是觸控螢幕晶片，預計年增幅將超過 4 成，主要受惠筆電帶筆領域取得規格認證、滲透率提升，加上取得電子書訂單，帶動觸控螢幕業績成長。
義隆預期，成長幅度第二高為指向裝置 Pointstick，第三則是觸控板模組，三大產品線皆會呈現年增，但 MCU 產品線受中國終端需求疲弱，以及市場競爭者眾多，業績較去年衰退，指紋辨識則介於持平至衰退。
關係企業方面，義明主要從事手機相關感測晶片，由於中國手機市場競爭激烈，今年業績也預計呈現年減，整體來看，三大重要產品線皆為高毛利產品，在高毛利產品比重增加下，產品組合也跟著優化，推升全年獲利表現。
外界也關心觸控螢幕領域，義隆補充，今年是我們帶筆晶片用在電子書的第一年，第二季、第三季開始陸續出貨，占全年營收約個位數百分比，將持續爭取品牌商產品，如 7/8/13 吋等，看好隨著螢幕增加，螢幕觸控晶片的平均售價 (ASP) 也會提升，並預估明年營收佔比會再向上增長。
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