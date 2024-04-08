義隆3月營收寫半年高 Q1達31億元年增29%
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-08 11:47
筆電觸控晶片大廠義隆 (2458-TW) 今 (8) 日宣布 3 月營收 11.17 億元，月增 12.64%，年增 39.46%，累計第一季營收達到 31.06 億元，季減 0.13%，年增 29.14%，為同期第四高，也符合原先預期。
以各產品線來看，義隆 3 月觸控板模組佔 55%，觸控螢幕晶片營收佔 16%，指紋 (FP) 佔 12%，指向裝置 (PST) 佔 11%，微控制器營收佔 3%，其餘是關係企業的營收佔 3%，觸控應用 (包括生物辨識的應用) 佔當月合併營收的 83%，非觸控營收則佔 17%。
義隆指出，今年第一季筆電市場歷經一年多的庫存去化，庫存問題已漸漸不是市場干擾的主要因素，預期產業逐漸恢復常態的季節性拉貨，庫存回到常態有助於品牌客戶積極的今年的備貨需求。
義隆認為，大多研調皆正向看待 2024 年的筆電市場，同時，AI 功能的硬體晶片、軟體等整合在筆電產品，有助於改變筆電市場長期以來的傳統生態，提升個人或企業的生產力訴求是 2024 年筆電產業鏈的重點。
展望未來，義隆將持續著墨於「質」的提升，透過既有的 AI 技術，整合 AI 的功能、演算法以及數據整合等，提供更優質的整體解決方案，有助於我們晶片或是模組產品價格的提升，帶動營運效率的上揚。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇