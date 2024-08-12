〈稅收統計〉台股7月登高峰 證交稅連15紅年增41.1％創歷年同月次高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-12 19:04

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財政部統計處今 (12) 日公布最新稅收統計，7 月全國賦稅收入 2,165 億元，年增 11.5％，累計今年 1 到 7 月實徵 2 兆 3,511 億元，較去年同期增加 633 億元，與股市連動的證交稅實徵 1,746 億元，7 月單月實徵 315 億元，年增 41.1％，為歷年同月次高，為連續 15 個月達雙位數正成長。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股大盤 7 月表現先漲後跌，上旬因為預期台積電法說會釋出正面訊息，帶動權值股的漲勢，大盤於 7 月 11 日創下新高，但受到川普貿易保護言論、微軟資安問題、拜登退選，美國科技巨頭財報不如預期，導致下半月的 2 周大跌約 2,300 點。

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劉訓蓉指出，集中及店頭市場成交值 7 月呈上下震盪走勢，但成交值仍維持高檔，日均量達 5,850 億元，更創歷年單月次高水準，為連續 5 個月突破 5,000 億元的高水準，從而推升證交稅呈現連續 15 個月雙位數正成長，象徵股市動能未減。

今年累計前 7 月實徵淨額 2 兆 3,511 億元，年增 2.8％；在達成率方面，累計前 7 月實徵淨額占累計分配預算數 109.6％，占全年預算數 72.7％。