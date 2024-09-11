〈漢民集團法說〉漢磊：H1營運遭遇逆風 H2有望成長個位數百分比

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-11 18:25

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漢磊 (3707-TW) 及嘉晶 (3016-TW) 今 (11) 日召開聯合法說會，漢磊總經理劉燦文指出，上半年營運遭遇巨大逆風，包括 Si-base 以及碳化矽 (SiC) 業績都呈現年減，不過目前觀察下半年客戶下單較積極，有望成長個位數百分比。

劉燦文表示，上半年 Si-base 年減 32%，主要受到車用市場及消費性應用需求疲弱影響，不過觀察近期客戶下單已較積極。然而產能利用率仍低於 50%，閒置產能的成本還處於高位狀態。

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氮化鎵 (GaN) 部分，受惠 AI 伺服器以及人形機器人 (Humanoid Robot) 等新應用導入，帶動 GaN 較去年同期成長 60%，預期下半年將穩步向上，且產能利用率將上看 80% 以上。

碳化矽 (SiC) 方面，劉燦文則指出，受到太陽能產品庫存過高影響，上半年業績年減 50%。不過經過幾個季度的庫存調整，認為庫存已經回到健康水位，且觀察到客戶有急單需求，也看好下半年晶圓產出將較上半年大幅成長。

劉燦文進一步提到，隨著 SiC 基板市場價格大幅下降，可望舒緩過去 SiC 價格過高的痛點，預期滲透率將持續提高。另外，漢磊在過去半年在應用端也持續擴展客戶，除了既有的電動車、光儲能等應用，也往高功率領域前進，切入白色家電、工業用機具及伺服器等領域，擴大 SiC 的應用市場。