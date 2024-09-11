〈漢民集團法說〉嘉晶：H1庫存調整市況漸復甦 仍保守看H2
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-11 17:32
漢磊 (3707-TW) 及嘉晶 (3016-TW) 今(11)日召開聯合法說會，嘉晶總經理孫慶宗表示，上半年觀察到全球市場從庫存調整中逐漸復甦，不過下半年全球經濟仍面臨諸多不確定因素，保守看下半年展望。
回顧上半年，孫慶宗提到，上半年營收年減 4%，尤其在消費型的矽磊晶上半年營收衰退幅度最大，年減 12%。不過，化合物半導體 (compound) 的磊晶營收呈現年增，包含氮化鎵 (GaN) 磊晶年增 38%，碳化矽 (SiC) 磊晶則年增 59%。
孫慶宗說明，受惠 AI 需求熱絡，GaN 磊晶從第一季開始逐季成長；SiC 磊晶雖然也呈現年增，但第二季開始受到中國內捲，客戶在 SBD 需求影響較大，目前正在驗證 MOS 等級的磊晶片，約影響 2 個季度的需求，預期第四季開始才會逐步恢復。
孫慶宗進一步指出，去年 6 吋 SiC 產能擴充的進度符合預期目標，隨著產能增加，也將帶動營收成長。
展望下半年，孫慶宗表示，市況在去年第四季築底，今年開始全球市場也在庫存調整中逐步復甦，不過下半年全球經濟仍有許多不確定因素，因此對於下半年展望持保守態度。雖然認為今年不會有強勁復甦，但仍看好明年在矽磊晶將緩步成長。
孫慶宗也提到 8 吋磊晶的最新進度，指出目前 8 吋 GaN 磊晶處於試產階段；8 吋 SiC 磊晶部分，將在第三季完成製程開發，並預計在第四季送樣給客戶，並在明年進行產品小量量產。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇