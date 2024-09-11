弘憶股多動能發酵 樂觀看待明年上半年營運

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-11 18:06

‌



IC 通路業者弘憶股 (3312-TW) 今 (11) 日召開法說會，總經理劉彥輝指出，儘管外在環境變數較多，不過看好寬頻通訊、AI 算力租賃業務、車載半導體、助輔聽器、醫療輔具等業務成長，樂觀看待今年下半年至 2025 年上半年營運。

以半導體市場來看，劉彥輝說，世界政治經濟環境變數不斷，包括美中對抗、戰爭等因素，讓下半年與明年上半年更不可預測，因此會在管理上更為保守，但在五大應用驅動下，仍看好下半年相關業績可保持成長。

‌



針對 AI 算力租賃業務，財務長林哲仁表示，52 台 H100 的 AI 伺服器已租賃給 GMI Computing，簽約五年 60 期，今年 7 月開始認列營收，每月約新台幣 600 萬元，今年約可貢獻 3,600 萬元，明年起每月約認列 500 萬元，一年將有望貢獻 6,000 萬元營收，至於 127 台 H200 的 AI 伺服器則尚未採購。

針對 AI PC，劉彥輝認為，AI PC 因搭載內含 NPU 的 CPU/GPU，有助整體平均銷售單價 (ASP) 提升，且因 Windows 10 明年即將退役，預期將推動明年下半年換機潮，預計今年除中國市場外，全球 PC 市場年增 2.5%。

針對中國市場，劉彥輝坦言，中國短期庫存還是高，預期明年下半年才會慢慢復甦，周邊配件也相當競爭，公司也持續布局中國信創，由國內技術取代國外技術，讓中國有自主性並保有安全性，在美中衝突下，預期明年會有些收穫。