〈觀察〉全球地緣政治環境複雜化 IC通路大者恆大

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-04 19:47

文曄 (3036-TW) 本周宣布完成併購 Future，一舉躍居全球 IC 通路龍頭，業界指出，現階段全球因地緣政治環境複雜化，供應鏈進行重塑，若沒有全球服務能力，恐遭供應鏈邊緣化，產業也呈現大者恆大的趨勢。

業界坦言，亞洲公司過去多在中國與東南亞地區設廠，但現階段因應終端客戶要求，也前往美國、墨西哥地區設廠，而同樣情況也發生在歐美公司身上，過去歐美企業僅服務歐美地區，現在也必須前往印度等，隨著客戶群體在全球各處落地生根，通路的全球服務能力至關重要。

據了解，Arrow、Avnet 在歐美市占率相當高，兩家合計在歐洲、美洲市占率分別為 7 成、5 成，光兩家就吃掉大半市場；業界舉例，假如電子五哥前往美洲設廠，儘管在亞洲是由亞洲 IC 通路商服務，但在當地因供應商只與 Arrow、Avnet 兩家合作，讓亞洲通路商難以切入客戶在美洲的生意，業務發展相對受限。

不過，隨著文曄正式併購 Future，業界看好，由於 Future 長期與歐美供應商合作，未來文曄將可以直接承接客戶在歐美地區的生意，正式與 Arrow、Avnet 平起平坐。