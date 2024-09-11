英國經濟連續兩個月零成長 低於預期
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-11 16:40
英國國家統計局 (ONS) 周三 (11 日) 公布最新數據顯示，英國經濟預期的大選後反彈未能實現，7 月為連續第二個月持平，這一結果低於市場預測的成長 0.2%。
英國的其他數據顯示，7 月工業生產和製造業生產分別下降 0.8% 和 1.0%，這兩個數據的下行情況都讓市場意外。
連續第二個月的零成長，小幅推高了市場對英國央行將在 9 月 19 日政策制定者會議上連續第二次降息的預期，目前官方借貸成本為 5%。
凱投宏觀 (Capital Economics) 英國經濟學家 Ruth Gregory 表示，目前他們仍認為英國央行將在 9 月維持利率不變，然後在 11 月再次降息。但今天的數據，使得下周四降息的可能性略微提高。
在經濟的三大支柱中，只有服務業在 7 月出現成長，增幅為 0.1%，包括製造業在內的生產減少了 0.8%，建築業產出下降了 0.4%。
英國國家統計局經濟統計主任 Liz McKeown 表示：「7 月的月度服務成長主要由電腦程式師和醫療保健部門帶動，這些部門從 6 月的罷工行動中恢復過來。這些成長被廣告公司、建築師和工程師的下降所部分抵消。」
統計局稱，總體而言，製造業下滑，汽車和機械公司的表現尤其糟糕，而建築業也有所下滑。
統計局表示，截至 7 月的 3 個月 GDP ，比 2023 年同期高出 1.1%。
上半年英國經濟以 1.3% 的成長跑贏了其他所有 G7 成員。不過，下半年表現預計將顯著走弱，英國央行和民營經濟學家預計，第三季和第四季經濟平均成長 0.3%。
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