英國經濟持續復甦 第2季GDP季成長0.6%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-15 16:20

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英國國家統計局 (ONS) 周四 (15 日) 公布數據顯示，今年第二季英國 GDP 較上季成長 0.6%，延續了去年衰退後的緩慢復甦動能。

這是繼今年第一季增長 0.7% 後，連續第二季季成長。以年率計算，第二季經濟成長 0.9%，而先前的預測為 0.8%。

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這些數據不太可能改變英國央行政策制定者當前的規畫，他們原本預期，英國經濟成長會更強勁，達到 0.7%，英國央行正尋求在通膨風險與潛在經濟疲軟之間取得平衡。

英國國家統計局經濟統計主管 Liz McKeown 表示，繼去年下半年的疲軟之後，英國經濟現已連續兩季成長。第二季的成長主要由服務業帶動，其中科學研究、IT 行業和法律服務都表現良好。

數據顯示，第二季服務業產出成長了 0.8%， IT、運輸、法律、建築和工程領域也表現強勁。面向消費者的服務產出下降 0.1%，反映生活成本危機和惡劣天氣影響下，實體商品購買疲軟。製造業和建築業產出也下降。

英格蘭和威爾斯特許會計師協會經濟主管 Suren Thiru 在一份報告中表示：「這些數據證實，儘管罷工行動和潮濕天氣，導致 6 月份經濟活動持平，但英國經濟從衰退中復甦的動能在第二季度有所加快。」