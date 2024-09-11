憂豬肉產業受創！西班牙總理：歐盟應重新考慮對陸電動車加徵36%關稅計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-11 15:56

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歐盟自 7 月初開始對從中國電動車廠加徵關稅，西班牙總理桑切斯 (Pedro Sanchez) 今(11)日說，正重新考慮在歐盟對中國電動車加稅問題上的立場，並稱西班牙需要做的是成為歐盟與中國之間的一個建設性的力量。

結束為期四天訪中行的他在上海開記者會被問到是否將重新考慮歐盟關稅問題立場時，做出了上述回應。

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桑切斯說：「事實上，我們需要重新考慮這一決定，不僅是所有歐盟成員國，還有歐盟執委會都應重新審視。就像我之前說的，我們不需要另一場貿易戰。對西班牙來說，我們需要做的是成為歐盟與中國之間的一個建設性的力量，讓雙方找到一個符合歐盟和中國雙方利益的解決方案，所以你問我是否在重新考慮，我的答案是我們正在重新考慮我們的立場。」

桑切斯此次訪中行的背景是，歐盟與中國之間的貿易緊張局勢日益加劇。負責監督貿易政策的歐盟執委會上月宣布，打算對從中國進口的電動車徵收高達 36% 的五年進口關稅。

今年 6 月，中國對從歐盟進口的豬肉發起反傾銷調查，以回應一國內豬肉貿易組織提交的調查申請。

根據產業機構 Interporc 的數據，西班牙是歐盟對中國最大的豬肉產品出口國，去年向中國賣出逾 56 萬噸豬肉，總金額達 12 億歐元 (13 億美元)。

近年來，中國和歐盟在貿易、技術和國家安全等一系列議題上發生了衝突，後者針對中國太陽能、風力發電機和高鐵補貼發起一系列調查。

但歐盟正面臨困難的平衡做法，必須在捍衛歐洲汽車工業並轉向綠能的同時，又避開與中國發生衝突。