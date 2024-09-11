2024中國企業500強榜單出爐！國家電網奪冠 門檻連22年提高 這地方入圍最多

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-11 13:41

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2024 中國企業 500 強今 (11) 日出爐，國家電網以人民幣 3.86 兆元 (約 17.4 兆台幣) 營收排名第一，中國石化以 3.04 兆排第二，中國石油第三，營收 2.99 兆元，之後四到七名依序是中國建築、工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國鐵路工程集團有限公司、中國銀行、中國鐵道建築集團有限公司進入前十。

這份由中國企業聯合、中國企業家協會連續第 23 次的榜單顯示，共 16 家企業營收破兆，營收超過千億人民幣的有 253 家，入圍 500 強門檻提高至 473.8 億，今年平均營收 340.42 萬元，連 8 年提升。自十八大以來，中國企業 500 強的平均營收成長一倍，增加 177.57 萬元。

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中國企業聯合會、中國企業家協會黨委書記、常務副會長兼秘書長朱巨集任說：「近年我國大企業進入世界 500 強數量較快增加，與美國大企業並駕齊驅，但從獲利能力來看，尚存在不小差距。整體上看，中國大企業需要加快推進結構優化升級步伐，因地制宜發展新質生產力，力求成為技術革命性突破的先鋒、生產要素創新性配置的主力、產業深度轉型升級的標杆。」

整體上，2024 中國 500 強企業總體呈現規模增長放緩、經濟效益改善向好的態勢，營收跟凈利增速優於世界企業 500 強。與此同時，創新驅動發展的特徵更為顯現，內生發展動力不斷蓄積，新舊動能轉化進程加快，產業結構優化繼續推進，發展協同性有所增強，500 強企業中有 256 家國有企業為，244 家民營企業，與 2023 年情況一致。

2024 中國企業 500 強營業收入邁上新台階，突破人民幣 110 兆元大關，達 110.07 兆元，較 2023 年相比成長 1.58%。

從利潤上看，2024 中國企業 500 強實現利潤總額人民幣 7 兆 2228.97 億元，年增率 29.31%，實現歸母凈利潤 4 兆 5092 億元，年增 5.01%，增速由上年負成長轉為正增長。

企業納稅方面，2024 年減稅效果顯現。2024 中國企業 500 強合計納稅人民幣 4.55 兆元，比 2023 年減少 0.19 兆元。與 2023 年全國稅收收入 18.11 兆元相比，500 強企業納稅總額佔全國稅收收入的 25.12%。

此外，2024 中國企業 500 強研發強度進一步提升。一方面，研發投入快速增長。2024 中國企業 500 強共投入研發費用 1.81 兆元，同口徑成長 14.89%，研發強度創下 1.90 的新高，其中華為以 1647 億研發費用位列「研發投入」第一名，並以 23.39% 的研發強度位列「研發強度」第一名。

另一方面，創新成果產出水準繼續提升，2024 中國企業 500 強持有有效專利總數 202.97 萬件，比上年增加了 14.44 萬件，增長了 7.66%，其中持有發明專利 88.96 萬件，比上年增長 19.67%。 發明專利佔全部專利的 43.83%，比上年提高了 4.40 個百分點，專利品質提升。

以產業類別來看，中國企業 500 強產業結構調整持續優化，先進位造業和現代服務業企業入圍數量持續增加。2024 中國企業 500 強中，新能源設備製造、動力和儲能電池、通信設備及計算機製造、半導體及面板製造等企業入圍數量達到 31 家，過去 5 年增加 18 家。