創高又如何！去年新專利達3.6萬件 華為法務長仍嘆：專利在中國仍是蘿蔔白菜價

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-12 09:01

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中國科技巨擘華為日前在松山湖基地召開第 5 屆創新和智慧財產權論壇，華為高級副總裁兼法務長宋柳平表示，即使過去 3 年面臨嚴峻挑戰，該公司仍堅持科學技術與客戶需求雙輪驅動的創新機制，將公司年度銷售收入的 20% 以上投入研發，以保持產品與解決方案的競爭力。

他在演說中透露，華為近十年累計投入研發費用逾人民幣 1.11 兆元，去年新公開的專利達 3.6 萬件，超過過去所有年份。截至去年底，華為累計公開專利逾 33.6 萬件，累計向國內外標準組織貢獻技術提案逾 13 萬篇，累計發表學術論文逾 6 千篇。OpenHarmony 社區共建者提交的開源始程式碼超過 1.1 億行。

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過去一年，華為新簽訂專利許可協定 40 個，目前有 22 家全球五百強企業成為華為的被許可人。

宋柳平說：「去年，我們公佈了 4G 和 5G 手機、Wi-Fi 6 設備和物聯網產品的專利許可費率，得到業界廣泛認可。華為 95% 收費許可協定是透過雙邊談判或調解簽訂，未經過法律程序。」

為方便社會各界查詢全球公開專利數據，華為今年 6 月 20 日全面上線「查思專利」板塊來方便專利查詢。

他指出，中國法院對一件侵權專利的平均判賠額是人民幣 8 到 15 萬元 (約 37 萬到 70 萬台幣)，跟歐美有幾個數量級的差距。這一賠償金額意味著就連申請專利和聘請律師的成本都不夠，恐難起到激勵創新者的作用。侵權代價太低的後果客觀上起到了鼓勵侵權的作用，市場就會出現劣幣驅逐良幣的現象，如何能構建起公平的市場競爭環境這第一個目標。在中國，幾乎沒有企業可透過智慧財產權獲得收益，更別說世界定價權和話語權了。

2022 年 3 月 16 日，華為智慧財產權部曾召開專門的專利討論會，會議確認華為自己的智慧財產權價值觀，並從自我防衛逐步合理收費。 如下：

宋柳平認為，以前華為智慧財產權是為了自我防衛，是為了保證自己的業務安全而努力。透過這麼多年的積累，在 5G、WiFi 6 和音視頻編解碼、光傳輸、光智慧等幾大領域已經形成了高價值專利包，擁有一定的話語權。華為要構建合理的價格基準，讓產業界公平合理地使用華為的專利技術，在獲得適當研發回報的同時，也有利於華為在國際社會奠定創新者形象。

但他指出，專利收費不能為了收費而收費; 也不能要得太低，要得低了，就遏制了整個社會的創新，沒人願意再投入研發了，會形成我們的事實壟斷，也不符合法律要求的公平合理無歧視原則。

此外，宋柳平還提到要與時俱進地制定智慧財產權策略，服務公司的商業成功，積極探索技術秘密許可模式和產業推廣機制，華為應敢於突破、堅定走事實標準的道路。智慧財產權體系要有戰略思維，應系統性的保護好的研究創新成果。