〈美選辯論〉兩人未談政策細節 市場反應不大 但賀錦麗較被看好

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-11 13:47

‌



周三 (11 日) 亞洲早盤，美國股指期貨下跌，美元小幅走低，共和黨候選人川普和民主黨副總統賀錦麗首次在辯論場上交鋒，一些分析師認為賀錦麗表現略強一些。

線上預測市場 PredictIt 的 2024 年總統大選市場顯示，賀錦麗的勝算從辯論前的 52% 提高至 56%，而川普的勝算從 51% 下滑至 48%。

‌



辯論期間和結束後，股票期貨價格下跌，標準普爾 500 E 迷你指數下跌 0.5%，那斯達克 100 E 迷你指數下跌 0.65%。衡量美元兌六種主要貨幣強勢的美元指數下跌 0.23%。MSCI 日本以外亞太地區最廣泛股票指數下跌 0.25%。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，雙方都沒有透露具體細節，他認為兩黨陣營可能各自都覺得取得勝利，但目前很難看出獨立選民及中立派的立場，可能周三的美國市場反應才會有所體現。

Sound Income Strategies 投資組合經理 Eric Beyrich 指出，兩人都未能提出強有力的經濟觀點，但他覺得賀錦麗的表現更好一些。賀錦麗所表現的更加左傾，他預計這不會受到市場的歡迎。市場希望看到的是一些理性的經濟政策，而在這場辯論中，兩人沒有提出太多可以讓市場感到安慰的內容。

卡森集團全球宏觀策略師 Sonu Varghese 認為，這場辯論不會改變很多人的想法，因為選民仍然存在嚴重分歧。唯一的跡象，是賀錦麗在預測市場取得領先，但兩人仍然非常接近。

他表示，兩位候選人都沒有主張採取與目前截然不同的經濟政策。最終，明年實施的許多經濟政策將取決於參議院和眾議院的組成，以及《減稅與就業法案》的延期談判。

儘管這場辯論不太可能影響近期貨幣政策，但投資者正在關注候選人的財政政策和經濟計畫。