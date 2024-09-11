〈美選辯論〉賀錦麗稱川普「出賣美國」 砲轟他對習近平的讚揚
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 11:44
美國總統首場辯論周三 (11) 日登場，賀錦麗抨擊川普將美國晶片賣給中國，此舉是「出賣了美國」，更批評川普在新冠疫情期間，讚揚中國領導人習近平。
賀錦麗稱，川普向中國出售晶片，幫助他們促進軍事現代化，等於出賣美國。指責他的政策無法幫助美國勞工權益，也無法確保美國贏得本世紀的競爭。
川普反駁，「他們是跟台灣買的」，更不斷回擊賀錦麗是馬克思主義者。
儘管與中國發動了貿易戰，川普有時也表現出對習近平的個人讚賞，並稱習近平是自毛澤東以來中國最強大的領導人。
賀錦錦針對此舉也有意見：「他其實感謝習主席在新冠疫情期間所做的一切。看看他的推文—『謝謝你，習主席，驚嘆號！』」
賀錦麗話鋒一轉指出，「但我們知道，習近平應對新冠病毒起源缺乏透明度、不向我們提供透明度負責。」
中國問題已成為華盛頓的兩黨問題，雙方都在競相展示如何對其採取強硬態度。
川普在擔任總統期間試圖阻止各國購買華為技術有限公司的 5G 網路設備，並對價值超過 3000 億美元的中國商品徵收關稅。拜登基本上保留了這些限制措施，同時以國家安全問題為由，召集美國合作夥伴限制中國獲得尖端晶片。
川普強調，拜登政府保留了他對中國徵收的關稅，聲稱這是因為它們產生了太多的收入而無法放棄。川普再次表示，如果 11 月當選，他將進一步提高對中國的關稅，賀錦麗則反批這項政策對美國消費者不利。
- 不會選高股息ETF？免費講座教你實戰技巧
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美選辯論聚焦移民、經濟 川普替關稅政策辯護 賀錦麗緊咬前總統有罪
- 〈美選辯論〉川普重申關稅計畫不會影響美國民眾 經濟學家怎麼看？
- 川賀辯論+日銀官員再提升息 日元觸及8個月高點
- 川普和賀錦麗首場辯論之際 股民關注什麼？
下一篇