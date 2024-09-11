銷售差、去庫存 本田中國3座工廠暫停生產

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-11 15:40

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由於銷售不振，日本汽車製造廠本田 (Honda) 傳出在中國減產，以尋求削減庫存，並擴大改變對中國市場的策略。

本田在周三 (11 日) 在聲明中表示，位於中國的 7 座工廠中之中，有 3 個工廠自 8 月 26 日起暫停生產，以減少庫存。

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由於中國市場新能源車競爭激烈，以汽油車為中心的日系車廠銷售慘淡，為了加速電動化轉型，本田將減少燃油車車的產量。本田 2024 年上半年中國銷量暴跌 21.48%。

另一方面，本田在中國的合資企業 10 日也傳出裁員計畫，以應對銷售低迷。

東風本田官方微博 10 日發文稱，為保證企業的可持續經營、加速電動化轉型，東風本田針對生產領域進一步提升人員效能，預計這次裁員預計有 2,000 名員工受影響。

據悉，裁員補償方案為「N+2+1」模式，甚至出現排隊「爭取」裁員名額的現象。